Stato di emergenza, sì del Senato alla proroga. Opposizione all’attacco: “Deriva liberticida” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Sì del Senato alla proroga dello Stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre. Così Giuseppe Conte si garantisce i poteri speciali e blinda la maggioranza sempre più traballante. Il premier incassa solo 157 sì – il grillino Crucioli vota contro in dissenso, così i due Senatori del Misto (ex 5 Stelle) Martelli e Ciampolillo – 125 contrari e 3 astenuti. Oggi il voto alla Camera. La decisione di prorogare lo Stato di emergenza – ha detto Conte in Aula – si deve al fatto che “il virus continua a circolare nel Paese“. Giustificazione smentita dai fatti – numeri alla mano, il virus è ... Leggi su ilprimatonazionale

