Stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre: cosa significa e cosa cambia per i cittadini (Di mercoledì 29 luglio 2020) La tanto discussa decisione del governo è arrivata e le polemiche non si sono placate. Ma così è Stato deciso, per buona pace di chi crede che in Italia non ci sia nessuna emergenza causata dal coronavirus e che non sia necessario allungare lo Stato di emergenza. E invece il Governo ha deciso: la nuova data è il 15 ottobre 2020. E’ Stato prorogato fino ad allora lo Stato di emergenza. Ma che cosa cambia per i cittadini? Che cosa significa questa decisione in concreto? Dallo smartworking alle scuole: scopriamo cosa ... Leggi su ultimenotizieflash

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - Adelchi16 : RT @byoblu: Aiutateci a raccogliere 50mila firme per dire NO alla proroga dello Stato di Emergenza. Siamo a 45mila! - Sagitta11232071 : RT @DiegoFusaro: L'Italia ha 40 pazienti in terapia intensiva, la Francia ne ha 385. Perché l'Italia ha prorogato lo stato d'emergenza e la… -