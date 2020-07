Stato di emergenza, Meloni furiosa contro Conte: “Siete dei pazzi irresponsabili. Non vi daremo tregua” (Video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – “Presidente Conte, con quale faccia chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento? Con quale faccia rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare nel territorio italiano, violando i nostri confini e poi violare la quarantena, andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? Mi dite che diavolo state facendo? È da pazzi irresponsabili, perché abbiamo fatto sacrifici enormi per evitare il contagio. Non saremo conniventi con tutto questo. La nostra responsabilità ce lo impedisce”. E’ una Giorgia Meloni su tutte le furie quella che interviene alla Camera per ribadire il nodi Fratelli d’Italia (e di tutto il centrodestra) alla proroga dello Stato di ... Leggi su ilprimatonazionale

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : “Si può prorogare lo stato di emergenza? Risposta negativa, senza emergenza non si può prorogare. Tale scelta sareb… - matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - immatrotta : RT @TarroGiulio: Da studioso con una certa esperienza posso affermare, senza timore di essere smentito dalla comunità scientifica, che non… - Paroledipaola : RT @davidealgebris: ConteBalle 1) Sospendiamo la democrazia perché c'è Pandemia e quindi Stato di Emergenza 2) Europa ci presta €37 mili… -