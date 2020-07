Stato di emergenza, la sfuriata di Meloni contro Conte: «Al governo pazzi irresponsabili. E non rida presidente» – Il video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Dopo l’ok del Senato alla risoluzione di maggioranza sulla proroga dello Stato di emergenza, oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto alla Camera, incassando un altro assenso. Al termine del suo intervento, nel corso delle dichiarazioni di voto, contrarietà e critiche sono state espresse dalle opposizioni. Duro il giudizio della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: «Io non userò mezzi termini – ha detto -, io penso che quello che sta accadendo è gravissimo. Questo è il tassello di una deriva liberticida che il governo ha messo in campo con la scusa del Coronavirus non c’è altra ragione». «Lo Stato di ... Leggi su open.online

