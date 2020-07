Stato di emergenza, gravissime accuse di Conte all’opposizione: “Alimenta fake news per colpirci” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giuseppe Conte scatenato alla Camera contro le opposizioni, “colpevoli” di non condividere la proroga dello Stato di emergenza deciso unilateralmente ieri dal governo. Secondo il premier Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia alimenterebbero la disinformazione, facendo credere che la proroga dell’emergenza significhi rinchiudere gli italiani nelle case. Parole gravissime, quelle di Conte, oltre che false. Conte non si assume la responsabilità dello Stato di emergenza “Ieri nel dibattito c’è Stato qualche fraintendimento. Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica, anzi siete chiamati a farla in questa sede. Voglio dire che il governo sta operando ... Leggi su secoloditalia

