Stato di emergenza Covid-19 fino al 15 ottobre: cosa cambia per i cittadini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Né 31 dicembre, né 31 ottobre: lo Stato di emergenza in Italia per Covid-19 viene prorogato fino al 15 ottobre 2020, dopo che il premier Conte lo ha descritto come «inevitabile, perché il virus continua a circolare». cosa c’è da organizzare Una necessità fondamentale per l’esecutivo viste le molteplici questioni che deve affrontare: dal prolungamento dello smart working per i dipendenti pubblici e privati, all’acquisto dei materiali per garantire la riapertura delle scuole. Dall’organizzazione delle elezioni amministrative e del referendum alle nuove regole per il ritorno dei tifosi negli stadi e dei fan ai concerti. Dal blocco dei voli dai Paesi ritenuti ad alto rischio di contagio al reperimento delle navi ... Leggi su iodonna

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - lorenzhaus : RT @Acidelius: Questo è il vero motivo della proroga dello stato di emergenza. Decidere le prossime mosse economiche senza il rompimento di… - elena67ITA : RT @TarroGiulio: Da studioso con una certa esperienza posso affermare, senza timore di essere smentito dalla comunità scientifica, che non… -