Stato di emergenza, Conte: “Non è ritorno al lockdown” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “C’è qualche cittadino che è Stato convinto che la proroga dello Stato di emergenza significhi tornare al lockdown, che significhi misure più restrittive dal primo agosto. Non è affatto così”. Lo precisa il premier Giuseppe Conte nella comunicazione alla Camera di questa mattina sulla proroga dello Stato d’emergenza. Il Presidente del Consiglio è tornato sulla decisione di prorogare lo Stato d’emergenza fino al prossimo 15 ottobre: “Ieri nel dibattito c’è Stato qualche fraintendimento. Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica, anzi siete chiamati a farla in questa sede”, precisa il premier rivolgendosi ... Leggi su italiasera

Liguria: protocollo d'intesa tra Regione, sindacati e Confindustria, 23,5 milioni di euro a disposizione del territorio

L’accordo prevede la riprogrammazione di fondi POR FESR, a seguito dell’emergenza Covid, con uno stanziamento di 6 milioni di euro che si va ad aggiungere alla dotazione iniziale di 12,5 milioni di eu ...

Coronavirus in Lombardia, la prima vittima dopo cinque giorni è un 81enne di Lumezzane

Dopo cinque giorni di tregua senza decessi, in Lombardia si è registrata nuovamente una vittima del covid. Si tratta di Luigi Ardesi, 81 anni di Lumezzane. Era ricoverato da tempo all'ospedale Civile ...

