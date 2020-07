Stato d'emergenza, siamo gli unici in Europa. O sono tutti matti o non serve (Di mercoledì 29 luglio 2020) Delle due l'una: o l'universo mondo è integralmente popolato da cretini e per qualche caso fortunato gli unici svegli sono gli italiani, oppure qui c'è qualcosa che non torna. Perché la decisione di prorogare al 15 ottobre lo Stato di emergenza, esposta ieri dal presidente del Consiglio ed in procinto di essere adottata dal governo, arriva in totale e stridente controtendenza rispetto al resto del globo. In altre parole: a restare abbarbicati allo Stato di emergenza manco fosse la famosa coperta di Linus siamo solo noi italiani. Da cui il citato dilemma: siamo gli unici intelligenti o forse è il contrario? Andiamo con ordine. Al momento, l'Italia è l'unico Paese membro ad avere ... Leggi su iltempo

