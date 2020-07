Stato d’emergenza: persino i giallorossi vacillano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Proseguirà fino al 15 ottobre il regime sanitario. La proroga dello Stato d’emergenza l’aveva decisa il governo, ma stavolta Giuseppe Conte l’ha portata in Parlamento: ieri a Palazzo Madama, oggi alla Camera. Il Senato l’ha ratificata con 157 voti favorevoli. E già questo è un dato politico significativo: il premier ha incassato 4 voti in meno della maggioranza assoluta. In più, è la stessa coalizione che lo sostiene ad avergli imposto una serie di paletti: la proroga durerà 15 giorni in meno di quanto da lui auspicato, bisognerà evitare il ricorso ai Dpcm e coinvolgere il Parlamento nei provvedimenti. Il presidente del Consiglio, a Palazzo Madama, ha dichiarato: "Il virus continua a circolare. La proroga dello Stato di emergenza è inevitabile". In sostanza il governo Conte ... Leggi su nicolaporro

