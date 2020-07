Stato d’emergenza, Meloni a Conte: “Non rida, perché non c’è niente da ridere. Quello che state facendo è da pazzi irresponsabili” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Duro attacco, alla Camera, di Giorgia Meloni nei confronti del governo e di Giuseppe Conte, a Montecitorio per le comunicazioni sulla proroga dello Stato d’emergenza. Dopo aver parlato di “deriva liberticida” dell’esecutivo e di “consolidamento di potere e poltrone” con la scusa “dell’emergenza”, la leader di Fratelli d’Italia ha accusato il presidente del Consiglio di adottare misure da “pazzi irresponsabili“. Quando poi ha citato una presunta “furia immigrazionista“, sembra che a Conte sia scappato un sorriso (non è dato sapere se dipendesse da motivi estranei al discorso della deputata). Sta di fatto che Meloni ha denunciato l’episodio: “Non rida, presidente, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - boia_er : RT @leopadanofe: Credo che l'opposizione, che è VERA maggioranza nel Paese, dovrebbe dichiarare decaduto il #GovernoDelContagio, costituirs… - ChiccaBis : RT @Giorgiolaporta: Una grintosissima Giorgia #Meloni smonta in aula #Conte. ‘Nell’Europa che voi citate sempre, nessun Paese ha prorogato… -

