Stato d’emergenza, Meloni a Conte: “Non c’è niente da ridere, pensate solo alla salute del governo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante la discussione sulla proroga dello Stato di emergenza tenutasi oggi alla Camera, Giorgia Meloni ha lanciato parole durissime contro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Non rida, perché non c’è niente da ridere. Quello che state facendo è da pazzi irresponsabili”. Nel giorno del voto sullo scostamento di bilancio, durante la discussione sulla proroga … L'articolo Stato d’emergenza, Meloni a Conte: “Non c’è niente da ridere, pensate solo alla salute del governo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

