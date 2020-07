Stato d’emergenza, cos’è e perché non c’entra il lockdown (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri dopo l’approvazione del Senato: lo Stato d’emergenza in Italia è Stato prorogato fino al 15 ottobre. “La proroga è facoltà prevista dalla legge, attivabile ogni qual volta si renda necessaria la prosecuzione degli interventi”, ha spiegato in premier Conte. In queste ore in molti però si stanno chiedendo cosa sia e cosa comporti esattamente lo Stato d’emergenza. In Italia è Stato dichiarato a partire dal 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Permette al governo in carica e al premier di adottare soluzioni straordinarie e speciali. Nelle precedenti settimane si è sentito parlare molto dei Dpcm, che, in Stato ... Leggi su italiasera

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - SimonaeLuciano : @lucasofri E l'immagine dell'Italia affonda sempre di più insieme alla nostra economia. A chi giova questo stato d'emergenza? - nicolomontarini : Gli esponenti del governo giallo rosso occupano da settimane la televisione per vantarsi di come la crisi sanitaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Conte e lo stato di emergenza: «Proroga inevitabile, il virus circola ancora». Sì del Senato con 157 voti a... Corriere della Sera