Stato d’emergenza coronavirus proroga, il Senato approva il rinvio al 15 ottobre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Senato ha dato il via libera alla proroga dello Stato d’emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. I voti a favore sono stati 157, mentre i contrari 125 e 3 gli astenuti. La risoluzione della maggioranza ha letteralmente diviso l’arena politica, e le votazioni lo dimostrano. Alcuni sono andati in contro corrente rispetto al proprio partito: Mattia Crucioli (M5S), per esempio, ha votato in senso opposto ai pentastellati, e quindi non si è dichiarato a favore del rinnovo. A riguardo, infatti, non tutti sono d’accordo sulla necessità di un rinnovo dello Stato d’emergenza. E’ vero però che alcune buone motivazioni per trascinarlo fino, almeno, al 15 ottobre, ci sono. Vediamo quali sono. >>Leggi ... Leggi su urbanpost

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - FedericoDinca : Con 157 voti favorevoli, il Senato ha approvato la proroga dello stato d'emergenza NON perché si prevede un peggior… - FrancoCoradazzi : RT @GagliardoneS: Il dittatore ha prorogato lo stato d'emergenza fino ad ottobre. Poi lo farà fino a Dicembre, e via di seguito. E' una dic… - VincenzoFloris : RT @AnnalisaChirico: La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Conte e lo stato di emergenza: «Proroga inevitabile, il virus circola ancora». Sì del Senato con 157 voti a... Corriere della Sera