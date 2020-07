Stato d’emergenza, Conte: “Drammatizzare danneggia l’immagine dell’Italia all’estero, non la proroga” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Se non si condivide la necessità di prorogare lo Stato di emergenza, lo si dica chiaramente in modo franco, ma non si faccia confusione con la popolazione, perché oggi, leggendo alcune pagine e alcune risposte sui social, c’è qualche cittadino che è Stato convinto che la proroga dello Stato di emergenza significhi tornare al lockdown, che significhi misure più restrittive dal primo agosto. Non è affatto così”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante le comunicazioni alla Camera sulla proroga dello Stato d’emergenza. L'articolo Stato d’emergenza, Conte: “Drammatizzare danneggia l’immagine dell’Italia all’estero, non la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - AnnalisaChirico : La proroga stato d’emergenza somiglia a un golpe. Manca il presupposto ma non importa, nessuno fiata. Il premier Co… - quokkina : RT @AMorelliMilano: Proroga dello stato d’emergenza. Ogni scusa è buona per incollarsi alla poltrona, mentre gli italiani sono alla canna d… - Stoico26356790 : RT @noitre32: Prima fa “sbarcare” il Covid, poi prolunga lo stato d’emergenza. Il “dittatore” Conte: “Così Paese più sicuro”: -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Conte e lo stato di emergenza: «Proroga inevitabile, il virus circola ancora». Sì del Senato con 157 voti a... Corriere della Sera