Stato d’emergenza, Boldrini ce l’ha con i negazionisti. Tremonti la gela: così l’economia andrà ancora giù (video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Laura Boldrini a Stasera Italia difende la proroga dello Stato d’emergenza con argomentazioni futili: “Non siamo fuori dalla crisi, è inaccettabile che vi siano i negazionisti e quelli che non portano la mascherina in luoghi chiusi”. Ma a cosa serve la proroga? “Serve per una gestione più rapida e più efficiente”, ha detto Boldrini. In pratica non è stata in grado di citare un caso in cui lo Stato d’emergenza sarebbe necessario per fare più in fretta una norma o per prendere una decisione. "Noi non siamo fuori dalla crisi, noi siamo nella #Fase3"Laura Boldrini a #StaseraItalia sulla proroga dello #Statodiemergenza in Italia Pubblicato da Stasera Italia su Martedì 28 luglio 2020 A ... Leggi su secoloditalia

