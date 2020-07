Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 1 giornata a Kucka (Di mercoledì 29 luglio 2020) Squalificati Serie A – Arrivano i provvedimenti dopo le prime due giornate della 37esima giornata del campionato di Serie A. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA giornata EFFETTIVA DI GARA Kucka Juraj (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

