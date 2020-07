Spotify, nuova funzione per ascoltare musica insieme a distanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Spotify ha introdotto una nuova funzione per permettere agli utenti di ascoltare e condividere musica insieme, rispettando il distanziamento sociale. Spotify ha deciso di dare il suo contributo per cercare di rendere più sopportabile il distanziamento sociale a cui tutti noi dobbiamo attenerci per evitare la diffusione del coronavirus. L’azienda, leader mondiale della musica in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

1CYBlTCH : Droppatemi le vostre playlist di spotify, ho bisogno di nuova musica ?? - davidgerously : quando visito un'isola nuova su ac - mktgarena : È ufficiale, Spotify ha reso disponibile, anche in Italia, la versione Beta di Spotify Ad Studio. Semplice e immedi… - PeterVogric : Spotify lancia ufficialmente la nuova funzione 'sessione di gruppo' - Notiziedi_it : Spotify lancia ufficialmente la nuova funzione “sessione di gruppo” -