Spazi terapeutici, orto botanico e aree sensoriali: a Monopoli un innovativo centro di neuropsichiatria infantile (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Puglia avrà un centro socio-sanitario integrato di neuropsichiatria infantile: il progetto sorgerà a Monopoli e sarà frutto di un'intesa tra Regione , Asl Bari e Comune del Sudbarese . Stamane è ... Leggi su baritoday

