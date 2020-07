Spanò lascia il calcio a 26 anni: “Ho portato la Reggiana in Serie B, ora voglio inseguire il mio sogno” (Di mercoledì 29 luglio 2020) lasciare il calcio a soli 26 anni: una scelta coraggiosa quella di Alessandro Spanò e non dettata da ragioni di natura fisica come si potrebbe pensare vista l’eta. No, il capitano della Reggiana ha detto addio ai suoi tifosi per inseguire un sogno: quello di studiare. Al cuor non si comanda e così Spanò ha preso la strada che sentiva più sua, non prima di dedicare un ultimo pensiero alla squadra di cui sarà per sempre tifoso. Due lettere aperte: una scritta all’Ale “bambino” e una dall’Ale “adulto”. “Ciao piccolo Ale,stai muovendo i tuoi primi passi in giardino. Hai già la maglia del Milan addosso e la palla tra i piedi. Vedo che papà non ha perso tempo. Tra qualche anno metterai le tue prime scarpette ... Leggi su calcioweb.eu

