Spadafora: “Nei prossimi mesi sfide cruciali per lo sport italiano” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sono pienamente consapevole delle difficoltà che sta vivendo il mondo dello sport. Anche per questo, oggi ho incontrato i rappresentati del Comitato 4.0, composto dai rappresentanti della Lega Pro di calcio, Serie A di basket e pallavolo maschile e femminile”. Queste le dichiarazioni del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora sul suo profilo Facebook. “I temi discussi sono stati diversi e tutti meritevoli di estrema attenzione: dall’apertura degli stadi al confronto sul protocollo sanitario, dal credito di imposta sulle sponsorizzazioni al testo unico di riforma dello sport – ha scritto il ministro – Nei prossimi mesi avremo sfide molto difficili da affrontare. Le scelte da prendere incideranno in ... Leggi su sportface

