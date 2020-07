Sono stati ritrovati i 25mila camici mancanti che facevano parte dell’ordine iniziale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come si è già scritto in maniera ampia, nella serata di ieri c’è stata una lunga perquisizione della Guardia di Finanza nelle sedi e nei locali della Dama, la ditta di Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana. La questione ruota tutta intorno a una partita di 75mila camici che la regione aveva commissionato, attraverso un affidamento diretto, proprio alla Dama ma che, successivamente, sarebbe stata trasformata in donazione gratuita. Tuttavia, al momento della consegna, i camici fatti recapitare in regione erano stati 50mila e non 75mila. LEGGI ANCHE > Cosa c’entrano le Bahamas nelle indagini sul governatore Fontana camici Lombardia, ritrovati i 25mila mancanti Nel corso della perquisizione di ieri sera, ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai… - virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - fladig : Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi 3… - Stefani01094983 : RT @ultimenotizie: Fa paura la risalita dei contagi in alcuni paesi dell'Europa. In #Spagna in un giorno sono stati registrati 905 nuovi ca… - onda_di_mare : RT @Adele87968135: @ilruttosovrano Non sa nemmeno mettersi una mascherina. Ecco perché è il presidente della Lombardia. Ecco perché in Lomb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati Coronavirus, «i media sono stati poco critici» Corriere del Ticino Rapine nel Nolano: 7 arresti tra le province Napoli e Caserta

Nell’esposto la vittima riferisce di due persone che, dopo avergli tagliato la strada che stava percorrendo in bicicletta, dietro minaccia di una pistola si sono fatti consegnare il borsello ...

Altri due contagi nel Cilento: sono anziana in vacanza e suo badante

Dopo il focolaio di Pisciotta che resta quello maggiormente attenzionato e dopo i 4 positivi dello stesso nucleo familiare registrati ieri (tra cui ci sono anche due bambini) arriva oggi la comunicazi ...

Nell’esposto la vittima riferisce di due persone che, dopo avergli tagliato la strada che stava percorrendo in bicicletta, dietro minaccia di una pistola si sono fatti consegnare il borsello ...Dopo il focolaio di Pisciotta che resta quello maggiormente attenzionato e dopo i 4 positivi dello stesso nucleo familiare registrati ieri (tra cui ci sono anche due bambini) arriva oggi la comunicazi ...