Sondaggi politici elettorali oggi 29 luglio 2020: sorpresa Fratelli d’Italia, la Meloni cresce ovunque (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 29 luglio: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Bella “sorpresa” per Giorgia Meloni. Secondo l’ultimo Sondaggio Swg sulle intenzioni di voto degli italiani, Fratelli d’Italia ha raddoppiato e superato Forza Italia portandosi al 13,9 per cento. Il primo partito, se si votasse oggi, sarebbe ancora la Lega di Matteo Salvini con il 26,3 per cento dei voti, il Pd il secondo con il 19,8 per cento dei consensi e il Movimento Cinque Stelle terzo con il 16 per cento. Poi, come detto, FdI con il 13,9 per cento, Forza Italia con il 6,2 per cento, Italia Viva al 3 per cento, + Europa al 2,1 per cento i Verdi ... Leggi su tpi

