Sondaggi politici, a sorpresa gli italiani si sentono meno marginali socialmente ora (Di mercoledì 29 luglio 2020) Può essere che l'emergenza generata dalla pandemia di coronavirus abbia fatto sentire l'italiano medio più connesso al prossimo, che il bisogno abbia avvicinato, almeno a livello emozionale, i cittadini. Fatto sta che secondo gli ultimi Sondaggi politici di SWG è decisamente migliorata la percezione degli italiani su questo versante. In un punteggio che va da zero a 100 l'Indice di marginalità sociale in luglio segna quota 50. In discesa rispetto a 55 di ottobre 2019. Il record di 59 era stato toccato nel 2014, poi tra alti e bassi vi era stata una discesa, fino ai 50 del gennaio 2019 e di oggi. Fonte: SWGQuesto non vuol dire che le cose vadano bene, anzi. Un altro indice, quello di fragilità economica, è salito a 44 dai 38 di febbraio.

