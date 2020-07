Sondaggi elettorali Demopolis: regionali Toscana, partita aperta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Riconfermarsi in Toscana per il centrosinistra non sarà facile. Secondo i Sondaggi elettorali condotti dall’Istituto Demopolis per il portale di informazione QuiNews, il candidato promosso dal Pd, Eugenio Giani, avrebbe solo tre punti di vantaggio sull’avversaria del centrodestra, Susanna Ceccardi (45% contro 42%). L’arma in più della candidata in quota Lega sembrerebbe essere la notorietà. Ceccardi risulterebbe più conosciuta dell’attuale presidente del Consiglio regionale, seppur di poco (83% contro 81%). Da parte sua, Giani può spendere in campagna elettorale quanto di buono fatto negli anni dall’amministrazione Rossi. L’operato della giunta uscente viene infatti giudicato positivamente da più di un toscano su due (52%).Segui ... Leggi su termometropolitico

lapalisse6 : stando ai sondaggi, questa roba arriverebbe al 16% dei consensi elettorali, sicuri che gli italiani siano intellige… - infoitinterno : Sondaggi elettorali: Lega e Renzi in picchiata, vola il M5S - troppitrippi : @GScardanelli Mica tanto. Li danno al 14% circa... - moneypuntoit : ?? Sondaggi elettorali: Lega e Renzi in picchiata, vola il M5S ?? - Giacomo_Dan : @Paolor_it @crespi_c @hagall57 @La_manina__ Veramente, quello è stato dovuto in larga parte ai sondaggi elettorali,… -