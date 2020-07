Smartphone, perché ha senso acquistare il Jelly 2, il telefono 4G più piccolo del mondo (Di mercoledì 29 luglio 2020) La crescita costante delle dimensioni degli Smartphone ti ha stufato e vorresti soltanto un cellulare leggero e comodo da tenere in tasca? Unihertz potrebbe avere la soluzione: si chiama Jelly 2 ed è il nuovo telefono 4G più piccolo al mondo. Lanciato su Kickstarter dalla casa cinese, ha già superato il traguardo dei 50mila dollari iniziali racimolandone più di 700mila grazie a un formato davvero originale e a un costo inferiore ai 150 euro. Jelly 2Dotato di uno schermo da 3 pollici, questo telefono è davvero minuscolo ed è grande quanto un telecomando che useresti per aprire il cancello di casa. Insomma, la soluzione perfetta per chi vuole mettersi alle spalle i mega-telefoni di oggi (che possono arrivare anche a 7 pollici di ... Leggi su gqitalia

