Slitta ancora il bando per i banchi. Ira dei costruttori: "Un pasticcio" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Valentina Dardari Rivisto il bando per la realizzazione di banchi monoposto e con rotelle. Adesso è anche peggio di prima Prorogata la scadenza per il bando Arcuri per la realizzazione di banchi monoposto e con rotelle. Adesso la scadenza, inizialmente fissata per domani, giovedì 30 luglio, è stata spostata a mercoledì 5 agosto. Creando ira e disappunto nei costruttori che gridano "al pasticcio". La firma del contratto con l’aggiudicatario o gli aggiudicatari, è passata così dal 7 al 12 agosto e i tempi di consegna dal 31 agosto sono stati rinviati all'8 settembre. Il margine massimo di ritardo nelle consegne è stato spostato dal 7 al 12 settembre, ovviamente con pesanti penali. Cambia la data ma il problema rimane Come ... Leggi su ilgiornale

