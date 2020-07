Sky Sport, Di Marzio: “Accordo Milik-Juve, ma i bianconeri vogliono solo lo scambio con il Napoli” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus è a caccia del sostituto di Gonzalo Higuain, destinato a lasciare Torino al termine della stagione. Il primo nome sul taccuino del direttore Sportivo Paratici è quello di Arek Milik, ma occhio anche alle alternative Zapata e Jimenez. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio nella serata di ieri, in onda su … L'articolo Sky Sport, Di Marzio: “Accordo Milik-Juve, ma i bianconeri vogliono solo lo scambio con il Napoli” Leggi su dailynews24

