Siviglia, un caso di covid nel club spagnolo che tra una settimana gioca con la Roma: Europa e Champions League a rischio (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’incubo covid-19 si abbatte sul calcio europeo. Il Siviglia nella giornata odierna ha comunicato che un membro dello staff della prima squadra è risultato positivo al coronavirus. Il club spagnolo la prossima settimana, giovedì 6 agosto, dovrà affrontare la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Come previsto dal protocollo della Liga, il Siviglia ha annullato tutti gli allenamenti e provveduto a sanificare il centro sportivo: il rischio però è che ci siano altri casi di covid tra i calciatori e in quel caso la sfida con i giallorossi non si potrebbe giocare. Tutto il personale presente nel centro sarà sottoposto a ... Leggi su ilfattoquotidiano

