Siviglia, positivo al Covid-19 uno della prima squadra. Ad agosto la sfida con la Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo l’Almeria, continuano ad arrivare comunicati di membri positivi legati al calcio spagnolo. Questa volta riguarda il Siviglia – prossima avversaria della Roma in Europa League – che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che un membro, asintomatico, è risultato positivo al Covid-19. “Sevilla FC – si legge nella nota – ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza , isolato la persona infetta, sospeso temporaneamente l’allenamento della squadra come misura preventiva e svolto attività di disinfezione presso le strutture, seguendo rigorosamente i protocolli stabiliti per queste situazioni.” Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla

