Siviglia, calciatore positivo al Coronavirus: tra una settimana la partita di Europa League contro la Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Siviglia ha reso noto un caso di positività al Coronavirus che ha coinvolto un calciatore della squadra la cui identità è rimasta celata. Il calciatore si trova in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Seguendo quanto imposto dal protocollo sanitario adottato dalla Liga, il Siviglia ha dunque annullato gli allenamenti, sanificato il centro sportivo e sottoposto staff e calciatori a due tamponi: il primo è risultato negativo per tutti, domani si saprà l’esito del secondo. In caso di seconda negatività la squadra tornerà ad allenarsi domani. Giovedì prossimo il Siviglia dovrà giocare la partita degli ottavi di finale di Europa ... Leggi su sportfair

