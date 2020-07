Simona Ventura conferma: presto sposo Terzi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a sposarsi. La conduttrice non ha dubbi: presto dirà sì al suo fidanzato.Ecco le parole di Supersimo Simona Ventura e Giovanni Terzi sono una coppia molto affiatata e innamorata. E, con ogni probabilità, se non ci fosse stato il lockdown sarebbero già sposati. Ma, finalmente, il momento per convolare a giuste nozze è arrivato. “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capitoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

