Simona Ventura, che sposerà «prestissimo» Giovanni Terzi a Rimini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non è un gossip, ma la promessa che Simona Ventura ha fatto a Giovanni Terzi al suo fianco da un anno e mezzo. La conduttrice, che tra il 1998 e il 2005 è stata sposata con Stefano Bettarini, è tornata a parlare delle nozze con il nuovo compagno. «Dopo un anno e mezzo, abbiamo capito che i tempi sono maturi. Io e Giovanni ci sposeremo», ha detto in un’intervista rilasciata a Chi, spiegando come «Se non ci fosse stato il lockdown, l’avremmo già fatto». Leggi su vanityfair

