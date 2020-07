Simest, nel primo semestre utile in crescita del 140% a 4,5 milioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Simest (Gruppo Cdp), presieduto da Pasquale Salzano, ha approvato oggi la relazione semestrale 2020. L’utile di periodo si attesta a 4,5 milioni di euro in crescita del 140% rispetto agli 1,9 milioni del primo semestre 2019. Le risorse mobilitate lorde nel primo semestre 2020 sono pari a 1.996 milioni di euro (+ 610%). Particolarmente rilevante il contributo ai dati gestionali dell’attività di Export Finance: 20 operazioni accolte per 1.825 milioni di euro, contro le 12 operazioni del 2019 per 68 milioni di euro.Positivo anche l’andamento della linea Finanziamenti per ... Leggi su ildenaro

