“Siete bellissimi insieme”. Marco Carta ora è felice, la foto col compagno: ecco chi è (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fin che la barca va lasciala andare andare, Marco Carta e Sirio Filippo Campedelli: il loro amore naviga che è una meraviglia! Sirio Filippo Campedelli, dolcemente soprannominato “Ufi” da Marco Carta, è da diversi anni il compagno del cantante. La coppia è legata da molti anni, certamente da ben prima che Marco Carta si recasse in l’Honduras per prendere parte a L’Isola dei Famosi. Sirio Filippo Campedelli non si è mai mosso dal fianco di Marco, gli è sempre rimasto vicino senza mai muoversi. Il supporto di Sirio si è verificato durante il coming out pubblico di Carta, fatto a Domenica Live dalla Barbarella Nazionale, ma anche in altri momenti poco edificanti della vita ... Leggi su caffeinamagazine

Respirando10 : @vodka_revolver @AnnaToniolo @AntoLello2 @CloudsInClod @TehHarkster @Defcon1979 @Capitan78840348 @MissAntropa666… - tboyzSeonoo : Omg, mi sono innamorato!! Questa canzone è bellissima! Voi siete bellissimi ?? Aspetto Thanxx!! Ora cerco l'album...… - clarissatallish : @ezr4laurent @ezelmercier basta non so che dire torno a piangere, congratulazioni ?????? siete bellissimi - hth_ae : PS: siete tutti bellissimi e unici perciò questo post è solo a scopo di dare consigli che potete utilizzare o no. S… - lyshogws : @zayelfofrehogws @kitshowgs Siete bellissimi -

Ultime Notizie dalla rete : “Siete bellissimi Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera