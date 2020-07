Siculiana: fuggono altri migranti dal centro di accoglienza, sindaco protesta con Lamorgese (Di mercoledì 29 luglio 2020) Siamo in ginocchio e nessuna mano ci viene tesa per rialzarci. Attendiamo, come da precedente richiesta, di essere ricevuti, scrive il sindaco Lauricella Leggi su firenzepost

Ancora fuga di migranti. Circa 50 tunisini sono scappati dal centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana, in provincia di Agrigento. Sono riusciti ad eludere la sorveglianza e a fuggire fra le ...

