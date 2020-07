Sibilia: “12mila società e oltre 1 milione di calciatori e calciatrici attendono se si riprenderà a giocare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ripartire dopo il lockdown è l’obiettivo di tutti. Anche del calcio dilettantistico - spiega il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Ma ad oggi, nonostante il nostro impegno con contributi, agevolazioni, date e scadenze fissate, non vi è alcuna certezza sulla partenza delle attività. Dopo il protocollo FIGC per la ripresa e per gli allenamenti del 5 giugno scorso, nonostante i nostri solleciti nelle sedi opportune, non c’è al momento alcuna indicazione ufficiale per lo svolgimento di gare e campionati. Ci sono 12mila società e oltre 1 milione di calciatori e calciatrici che attendono con impazienza di sapere se alla fine dell’estate si riprenderà a giocare e in che ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sibilia: '12mila società e oltre 1 milione di calciatori e calciatrici attendono se si riprenderà a giocare' -… - CosimoSibilia : Nonostante l'impegno della @LegaDilettanti con contributi, agevolazioni, date e scadenze, non c'è certezza sulla pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sibilia “12mila