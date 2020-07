Si sente male durante la gita in barca a Pantelleria: morta turista milanese (Di mercoledì 29 luglio 2020) durante quello che doveva essere un piacevole momento durante le vacanze, ha accusato un malore che è risultato fatale.Tragedia a Pantelleria, dove una turista milanese è morta dopo essersi sentita ... Leggi su milanotoday

HuffPostItalia : Si sente male in vacanza: 17enne positiva era stata in discoteca. 40 amici in quarantena - bertero_g : @GenoveffaReloa1 La migliore vendetta è il perdono. Ci si sente davvero poca cosa di fronte a qualcuno capace di pe… - thisisacasino : cey cey sente la parola 'segreto' e si sente male #DayDreamer - erikaaimino : @La_JejeJeje Pazienti di oggi:-dottore sto male ~cosa si sente?-mi sembra di avere la febbre ~l’ha misurata?-ah no,… - rainingcaffeine : @monamjour babie anche lui non sa che fare ha paura è una persona gentile non se la sente di trattare male non gli do un bacetto -

Ultime Notizie dalla rete : sente male Si sente male, muore donna in spiaggia a Scoglitti RagusaOggi Virus, ristorante chiuso a Jesolo, dipendenti posititivi. Si teme un focolaio partito dalla moschea

Cresce il numero dei dipendenti positivi al Covid del ristorante del lido di Jesolo chiuso già da alcuni giorni, ma soprattutto l’Ulss 4 cerca di individuare un luogo di preghiera dove i cittadini ben ...

Malore, si accascia sul divano Ragazzo di Filago muore a 14 anni

Davide Monzani si è sentito male nel pomeriggio di domenica 26 luglio, la nonna ha dato l’allarme. Trasportato d’urgenza in ospedale a Bergamo, non si è più ripreso. Otto anni fa aveva perso la mamma ...

Cresce il numero dei dipendenti positivi al Covid del ristorante del lido di Jesolo chiuso già da alcuni giorni, ma soprattutto l’Ulss 4 cerca di individuare un luogo di preghiera dove i cittadini ben ...Davide Monzani si è sentito male nel pomeriggio di domenica 26 luglio, la nonna ha dato l’allarme. Trasportato d’urgenza in ospedale a Bergamo, non si è più ripreso. Otto anni fa aveva perso la mamma ...