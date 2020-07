Sgominata banda di ladri nel Napoletano: svuotavano case e aziende. Sette arresti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sgominata banda di ladri nel Napoletano. I carabinieri della stazione di Palma Campania, in provincia di Napoli, hanno preso una banda di ladri. Sette le persone arrestate accusate. Sono accusate, a vario titolo, di rapina aggravata dall’uso delle armi e furti in abitazioni e aziende della zona di Nola. Sgominata banda di ladri nell’agro nolano: … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Due organizzazioni criminali palermitane, che commettevano reati in tutta la regione, sono state sgominate dai carabinieri ... fosse in carcere gestiva la banda e il figlio Domenico.Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata dall'uso delle armi e furti aggravati dalla violenza sulle cose in abitazioni e aziende del Nolano le 7 persone di età compresa fra ...