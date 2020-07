Sgarbi contro mascherine a scuola: “Niente prese per il c**o” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vittorio Sgarbi sbotta contro l’utilizzo delle mascherine nelle scuole. Il sindaco di Sutri alla commissione Cultura ci va pesante: “Non prendiamo per il c*lo i bambini”. L’altro giorno era stato protagonista, assieme a Matteo Salvini e Andrea Bocelli tra gli altri, di un incontro di “negazionisti” del Coronavirus. L’estate di Vittorio Sgarbi è di quelle movimentate: prima l’uscita di scena dalla Camera a forza trascinato dagli addetti alla sicurezza, poi l’intervento a sminuire gli effetti del Covid, ora una vera e propria sfuriata riguardo la ripresa delle lezioni a settembre. Stavolta nel mirino dello Sgarbi furioso non c’è tanto la riapertura delle scuole, quanto il possibile uso delle ... Leggi su bloglive

