Sfogliatine di pasta sfoglia alle nocciole (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ottime per la colazione, la merenda o per una pausa golosa, le sfogliatine alla nocciola, sono una vera delizia per il palato. Le sfogliatine farcite con crema di nocciole, sono dei piccoli fagottini; semplici da fare, infatti si preparano in pochi minuti. Friabili e croccanti esternamente e, con un ripieno golosissimo di crema e granella di nocciole. Un dessert a tutti gli effetti adatto alla colazione, e non solo; va bene anche come merenda, oppure ad accompagnare il tè, ottimo anche come dolcino di fine pranzo, una cosa sicuramente è certa, andranno a ruba. Facilissime da fare, le sfogliatine si preparano con solo tre ingredienti; un rotolo già pronto di pasta sfoglia, crema e granella di ... Leggi su notizieora

