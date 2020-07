Serie D, Sibilia lancia l’allarme: “Nessuna certezza sulla ripartenza, ecco cosa chiediamo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) "Ripartire dopo il lockdown è l’obiettivo di tutti. Anche del calcio dilettantistico".Parola di Cosimo Sibilia. Dopo aver reso note le linee guida in vista della prossima annata, nelle scorse settimane il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha indicato le date di inizio del campionato di Serie D: si partirà il 20 settembre con il turno preliminare di Coppa Italia, mentre il 27 settembre prenderà il via il torneo."Ma ad oggi, nonostante il nostro impegno con contributi, agevolazioni, date e scadenze fissate, non vi è alcuna certezza sulla partenza delle attività - ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, come riportato da 'Il Mattino' -. Dopo il protocollo Figc per la ripresa e per gli allenamenti del 5 giugno scorso, nonostante i nostri ... Leggi su mediagol

