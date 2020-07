Serie A, tutte le maglie delle squadre per la prossima stagione [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) maglie Serie A – La stagione in Serie A sta per andare in archivio. Il campionato è ormai nella fase finale, gli obiettivi più importanti sono stati decisi: la Juventus è campione d’Italia, c’è grande bagarre per decidere le posizioni dal secondo al quarto posto. Emozioni anche in Europa League con Milan e Roma che sembrano in grande spolvero. Nel frattempo le dirigenze si stanno preparando per la prossima stagione, sarà un campionato molto incerto, non è stata ancora decisa la data ufficiale di partenza, inoltre i club avranno poco tempo per costruire le squadre. Alcune certezze riguardano, invece, le maglie. Sono state ufficializzate le divise delle compagini più ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : #SerieATIM 2019/2020. Penultima giornata: è tutto pronto! ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per restare ag… - SerieA : Stasera si chiude la 37ª giornata. Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A per essere sempre aggiornato su tutte le… - CorSport : #Napoli-#Osimhen nel week end: ecco tutte le cifre - CalcioWeb : #Serie A, tutte le maglie delle squadre per la prossima stagione [FOTO] - - PaluzzoM : Ryan, non posso stare dietro a tutte le tue serie, ne esci una nuova ogni due mesi -