Serie A, Torino - Roma ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo stadio Olimpico Grande Torino il Toro ospita la Roma per la 37ª giornata di Serie A. I giallorossi vogliono confermare il quinto posto in classifica, posizione che permetterebbe alla squadra capitolina di evitare i preliminari di Europa League. La formazione granata invece è ormai salva e non ha più nulla da chiedere al campionato. Queste le scelte di Moreno Longo e Paulo Fonseca. Le formazioni ufficiali di Torino - Roma Torino (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite,... Leggi su 90min

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Roma ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 21.45 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - fabiochiusi : Allo stadio Olimpico di Torino sperimentata una tecnologia che oltre a rilevare la temperatura corporea usa il rico… - BillyWhiz : Brentford 2 - 0 Swansea (AGG 2 - 1 ) Lazio 1 - 0 Brescia Sampdoria 0 - 3 AC Milan Sassuolo 4 - 0 Genoa<<<<GOAL!!!!… - BillyWhiz : Brentford 2 - 0 Swansea<<<GOAL !!!! Lazio 1 - 0 Brescia Sampdoria 0 - 3 AC Milan Sassuolo 3 - 0 Genoa<<< GOAL!!! U… -