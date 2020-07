Serie A, Gravina: “Ripartire il 19 settembre? Forse anche ottobre” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento“. Lo ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina a proposito della data di inizio del campionato di Serie A. “Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta – ha aggiunto parlando in occasione dei festeggiamenti per la promozione del Benevento – Ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario. I playoff in Serie A? Mi piacerebbe ma non so se si andrà in quella ... Leggi su sportface

