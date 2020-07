Serie A, Cagliari - Juventus ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) I Campioni d'Italia della Juventus saranno ospiti del Cagliari alla Sardegna Arena, gara valida per la 37ª giornata di Serie A. Gara senza nulla in ballo. I bianconeri hanno già conquistato lo Scudetto, il nono consecutivo, mentre i sardi sono già salvi da tempo e senza alcuna ambizione europea (rispetto alle premesse di inizio anno). Queste le scelte di Walter Zenga e Maurizio Sarri. Le formazioni ufficiali di Cagliari - Juventus Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan;... Leggi su 90min

Sono state rese note le scelte di Walter Zenga e Maurizio Sarri per la sfida tra Cagliari e Juventus in programma alla Sardegna Arena alle 21 :45 per la 37ª giornata di Serie A. Zenga lancia dal primo ...La prima sfilata della Juventus campione d'Italia. Dopo il 36esimo scudetto della propria storia, vinto dopo il 2-0 alla Sampdoria, la squadra di Sarri va a Cag ...