Serena Enardu: incontro notturno con una delle sue più grandi fobie (Di mercoledì 29 luglio 2020) In una delle sue recenti Instagram Stories, Serena Enardu ha raccontato che questa notte ha avuto un incontro ravvicinato con una delle sue più grandi fobie. Lo spiacevole imprevisto è stato etichettato dalla donna come una “notte da incubo”. “Una notte da incubo” – L’ex gieffina è solita raccontare ai suoi follower stralci della sua vita … L'articolo Serena Enardu: incontro notturno con una delle sue più grandi fobie Leggi su dailynews24

zazoomblog : Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acido per blatte” - #Serena #Enardu: #“Gonfissima #inalato - infoitcultura : Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro - infoitcultura : Temptation Island 7, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il commento di Serena Enardu - zazoomblog : Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro - #Temptation #Island: #rivelazioni - Alesnic88 : Ogni volta che metto un mi piace ad Alessandro Graziani su instagram non posso fare a meno di pensare a Serena Enar… -