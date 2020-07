Sentenza impossibile da ribaltare, la Volalto 2.0 Caserta alza bandiera bianca (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – Un lungo comunicato per dire addio alle attività sportive. Il presidente della Volalto 2.0 Caserta annuncia che la sua società non sarà ai nastri di partenza nella prossima stagione, specie dopo la conferma dell’impossibilità di ribaltare la Sentenza della Lega Femminile che ha escluso la compagine Casertana dal torneo. “Addio all’A1 per la Volalto 2.0 Caserta! È finita!!! Sebbene ci siano state sin dall’inizio tutte le carte e i documenti in regola e lo sanno tutti!È la cronaca di una morte annunciata ormai da un anno da FIPAV, Lega e procuratori.Mortificata la Campania , tutto il Sud ma soprattutto la famiglia Turco che ci ha rimesso tanti ... Leggi su anteprima24

gippiweb : @fattoquotidiano Essere di centrodestra è diventato un martirio ... anche una missione impossibile. Colpi di coda d… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Una sentenza che può apparire una stravaganza, ma che ha una sua ragionevolezza. Il veganesimo non sarà una religione,… - francofontana43 : Una sentenza che può apparire una stravaganza, ma che ha una sua ragionevolezza. Il veganesimo non sarà una religio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza impossibile Una sentenza del Tar mette a rischio il futuro dei lavoratori della Depuracque: l'allarme della Fiom ChietiToday Violenza sessuale: tutto ciò che c’è da sapere

Anche un bacio o un rapporto iniziato con il consenso della donna possono costituire reato. Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole “violenza sessuale”. Eh già. Avevate mai pensato che un bacio sul ...

Riserve naturali, il Tar della Campania ferma il parco eolico di Valva e Calabritto: “Via libera incompatibili con aree tutelate”

Scampato pericolo per le riserve naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, istituite dalla Regione Campania nel 1993 ed estese per quasi diecimila ettari lungo la fascia litoranea che fianch ...

Anche un bacio o un rapporto iniziato con il consenso della donna possono costituire reato. Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole “violenza sessuale”. Eh già. Avevate mai pensato che un bacio sul ...Scampato pericolo per le riserve naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, istituite dalla Regione Campania nel 1993 ed estese per quasi diecimila ettari lungo la fascia litoranea che fianch ...