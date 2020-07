Senato: Lonardo lascia Fi e aderisce a Gruppo Misto, 'basta strategia salviniana' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, lascia Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto. Lo annuncia in una lettera al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, spiegando che "la guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l'esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica". (segue) Leggi su liberoquotidiano

Non posso restare in un partito dove si aspetta la Lega anche in Senato per decidere come vota». Le due parlamentari si intendono e chissà che non avranno un destino comune. Dice la Lonardo: «Con ...Martedì 21 luglio l’Aula ha iniziato i lavori alle ore 9:30 a conclusione dell’esame di mozioni sul protocollo aeronautico della Convenzione del Capo del 2001, l’Assemblea ha approvato la mozione 1-00 ...