Senato | Lonardo lascia Fi e aderisce a Gruppo Misto | ' basta strategia salviniana' 2

(Adnkronos) - "Una decisione non semplice, che darà adito a valutazioni disparate, alcune sincere, altre interessate. L'emergenza che vive il Paese -scrive Lonardo- richiede un apporto libero che guardi alla nostra gente, alla gente del Sud, in modo sereno e non con cattiverie ideologiche e goffamente populiste. La mia storia è diversa da quella che oggi esprime la coalizione nella quale sono stata eletta e alla quale ho dato un contributo, anche vistoso e rilevante, in termini elettorali. La guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l'esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica". "Ho provato a resistere fino a quando ho potuto ma, non condividendo più la strategia politica, che determinava soltanto una forma di ...

