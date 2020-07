Senato e Camera approvano la proroga dello stato di emergenza. Conte: “Scelta inevitabile”. Attesa per il Cdm (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, la proroga dello stato di emergenza passa al Senato e alla Camera. ROMA – Coronavirus, proroga dello stato di emergenza. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla in Parlamento in occasione delle comunicazioni sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza coronavirus. Nella giornata del 28 luglio il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza, mentre il 29 luglio il premier parla alla Camera, chiamata ad esprimersi sulla richiesta della proroga. Il Consiglio dei Ministri sulla proroga dello stato di ... Leggi su newsmondo

gennaromigliore : Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto pericolose possano essere le bufale. Anche e soprattutto in c… - marcodimaio : La proposta di legge di @ItaliaViva per istituire una commissione di inchiesta sulle #fakenews è appena passata all… - ItaliaViva : Approvata alla Camera la Commissione d'Inchiesta sulle Fake News, la prima proposta che Italia Viva ha presentato.… - Orwell1927 : To @Quirinale - Virus1979C : RT @SenatoStampa: #PNR 2020 e rientro #OMT???? -